Le projet du centre culturel de Fadhel Jaziri à Djerba commence à se concrétiser

Fadhel Jaziri rêvait de construire un grand centre culturel à Djerba avec vue sur mer ; le rêve n’est plus loin de devenir réalité. La ministre des Affaires culturelles Hayet Ketat Guermazi était en visite à Djerba pour constater l’avancée du projet qui commence à se concrétiser.

L’île de Djerba sera prochainement dotée de l’un des plus grands centre culturels du pays, si ce n’est le plus grand. Une initiative du metteur en scène et réalisateur Fadhel Jaïbi qui a longtemps rêvé de ce projet qui commence aujourd’hui à se concrétiser et dont le chantier avance à grands pas.

Ce centre privé s’étendra sur une surface de 10 Hectares et pourra accueillir jusqu’à près de 3200 spectateurs. Plusieurs espaces y seront installés comme un théâtre de poche, des salles de répétitions, des résidences artistiques, une scène dotée des dernières technologies audiovisuelles, ainsi que d’une vue prenante donnant sur la mer.

F.B