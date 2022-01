L’Afrique va mal, de plus en plus mal !

Tweet Share Messenger

À Ouagadougou, le capitaine Sidsoré Kader Ouédraogo, porte-parole de la junte, annonçant la prise du pouvoir sur la télévision nationale.

Après le Soudan, Mali et la Guinée, coup d’Etat au Burkina Faso hier, lundi 24 janvier 2021. Dans ces trois pays, qui étaient dirigés par des pouvoirs civils, les putschistes utilisent la faiblesse de l’Etat dont de grandes parties du territoire échappe, la corruption endémique, la recrudescence du terrorisme islamiste, dont l’Afrique est devenue le principal foyer, et le ras-le-bol des populations comme prétextes pour leur coup d’Etat mais ils ne font rien après pour résoudre ces problèmes. Vidéo.

Par Chedly Mamoghli *

Un mal remplace un autre. De plus, ce sont des pays qui vivent une explosion démographique et qui sont les plus exposés aux conséquences du réchauffement climatique.

Tout cela fait que ces pays deviennent de plus en plus invivables et la migration explose.

L’avenir de l’Afrique, sa stabilité, qui commence avec l’éradication du terrorisme, et l’avenir de ses populations doivent être des priorités pour tous les pays sinon ça sera le désastre pour le monde entier.

Pression migratoire sur la Tunisie, pays de transit vers l’Europe

La Tunisie, par exemple, déjà pays d’origine de la migration vers l’Europe (surtout avec plus de dix ans de crise économique, il l’est plus que jamais) mais aussi pays de transit, la route de la Méditerranée centrale (principale route d’immigration vers l’Europe) passe par notre pays.

Cette explosion migratoire est l’un des principaux enjeux pour la Tunisie qui doit redémarrer sa machine économique pour offrir un avenir à ses jeunes et aux générations à venir, doit aussi faire comprendre aux Européens qu’elle ne peut pas contenir la migration de tout un continent dont beaucoup des pays deviennent invivables même si elle avait beaucoup plus de moyens.

L’enjeu est de stabiliser ces pays, les développer et les rendre vivables pour leurs populations ce qui passe essentiellement par la lutte anti-terroriste mais et contre la corruption, qui vont d’ailleurs de pair, car la débâcle des armées de ces pays dans la lutte contre les groupes terroristes ne provient pas seulement du manque de moyens mais aussi de la corruption endémique qui gangrène les institutions des États.

Un récent documentaire édifiant diffusé sur la chaîne française LCP intitulé « Mali, les sacrifiés du Sahel » a montré comment des fonds destinés à l’équipement des soldats étaient détournés par des officiers corrompus et que ces soldats se trouvaient à combattre sur le front, en sous-effectif et avec des munitions insuffisantes, des djihadistes qui étaient mieux équipés qu’eux. Beaucoup de soldats ne reviennent pas du front et les témoignages des veuves et des enfants orphelins qui se retrouvent livrés à eux-mêmes sont terribles. Le constat est sans appel: la corruption affaiblit les États africains et leurs armées et profite hélas aux djihadistes. Par conséquent, pour lutter contre le terrorisme, il faut lutter contre la corruption.

Pour une politique migratoire afro-européenne

Le prochain sommet Union européenne-Afrique le mois prochain à Bruxelles peut être l’occasion pour expliquer rationnellement cette terrible équation, disséquer les origines du problème et apporter des solutions. Ne pas se saisir des problèmes du continent africain et les fuir, c’est aller droit dans le mur.

La Tunisie, si elle avait un leadership dynamique et pragmatique et une diplomatie efficace, aurait pu être l’architecte d’une politique migratoire afro-européenne car seule une réponse conjointe des deux continents peut être la solution.

Si la corruption endémique et le terrorisme ne sont pas éradiqués d’Afrique, la migration massive vers l’Europe se poursuivra et explosera et c’est faux de croire qu’une Europe citadelle sera la solution. L’Europe quoi qu’elle fasse ne pourra pas faire face toute seule à une explosion de la migration massive qu’en bâtissant une politique conjointe avec les État africains surtout en luttant simultanément contre le terrorisme et la corruption, les deux fléaux qui ravagent notre continent. Voilà où se trouve le défi. Les coups d’Etat ne sont pas la panacée, car ils aggravent l’instabilité et l’incertitude ou baigne cette région du monde.

Vidéo.

Articles du même auteur dans Kapitalis :