Cinéma tunisien : « Angle mort » de Lotfi Achour remporte le Prix du court-métrage au FIPADOC DE Biarritz

Le court-métrage « Angle mort » du cinéaste tunisien Lotfi Achour vient de remporter le prix du court-métrage dans le cadre du Festival international de programmes audiovisuels documentaires de Biarritz en France.

Après avoir obtenu le Prix jeune public au Festival Cinemed de Montpellier et le Prix Youssef Chahine au Festival international du Caire, le dernier film du cinéaste et producteur Lotfi Achour « Angle mort » continue de séduire les professionnels du cinéma et le public à l’échelle internationale et remporte un nouveau prix, et pas des moindres : Le prix du court-métrage du Festival international de programme audiovisuels documentaires de Biarritz, un rendez-vous cinématographique dédié au genre documentaire qui se tient chaque année depuis 1987 en France.

« Angle mort » qui n’est pas toujours sorti en Tunisie et qui n’a pas été retenu aux Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2021), sort après « La laine sur le dos » (2016) qui était en compétition officielle du Festival de Cannes.

F.B