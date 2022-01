Le Forum mondial Chokri Belaïd 2022 se tiendra du 29 janvier au 13 février

La 6e édition du Forum mondial Chokri Belaïd pour les arts aura lieu du 29 janvier au 13 février. « Tunisie, mille roses aux mille couleurs » est le thème de cette nouvelle édition qui verra la participation de plusieurs artistes tunisiens et étrangers.

Le Forum mondial Chokri Belaïd pour les arts est devenu un rendez-vous annuel incontournable dans le paysage culturel tunisien, honorant la mémoire de l’ancien militant et figure de la gauche tunisienne Chokri Belaïd, assassiné le 6 février 2013.

L’événement est placé cette année sous le thème « Tunisie, mille roses aux mille couleurs » et prévoit une programmation riche et variée qui met à l’honneur notamment le street art et particulièrement le graffiti.

Une trentaine d’artistes tunisiens et étrangers participeront à cette édition qui sera marquée par l’inauguration d’une statue géante d’une hauteur de cinq mètres en hommage à Chokri Belaïd , mais aussi d’un énorme graffiti réalisé par plusieurs artistes.

Plusieurs autres graffitis seront réalisés tout au long de l’événement dans les différents quartiers de Djebel Jelloud.

Des concours, des ateliers et des rencontres auront également lieu dans le cadre du forum pour continuer de combattre l’obscurantisme et la violence à travers les arts et la culture.

F.B