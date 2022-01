Nesrine Laamari rejette l’invitation de Ghannouchi à célébrer le 8e anniversaire de la Constitution

Laamari/Ghannouchi.

«Ghannouchi se comporte comme s’il était le président du Parlement et invite les députés à assister à une plénière pour célébrer le 8e anniversaire de la ratification de la Constitution tunisienne», a déploré la députée (gelée) Nesrine Laamari en affirmant qu’elle ne participera pas à cette «festivité».

Maher Medhioub, chargé de l’information à l’Assemblée des Représentants du Peuple dont les travaux sont gelés depuis le 25 juillet, a confirmé aujourd’hui, mercredi 26 janvier 2022, qu’une plénière à distance sera organisée pour célébrer le 8e anniversaire de la constitution, en appelant les députés (gelés) à y participer pour notamment «rendre hommage aux Tunisiens et aux martyrs ayant contribué à cette phase historique de la Tunisie».

Cependant cette invitation ne semble pas plaire à tous les parlementaires dont certains ont exprimé leur rejet, estimant que Rached Ghannouchi ne préside plus le parlement et n’est plus en mesure d’organiser des évènements en son nom.

C’est le cas de Nesrine Laamari, qui, dans un post publié lundi dernier sur sa page Facebook, a affirmé qu’elle ne participera pas à cette plénière à distance : «C’est quoi cette provocation… Et de continuer à jouer le rôle de la victime…C’est vous qui êtes responsable de cette situation!», a-t-elle écrit en publiant l’invitation qu’elle a reçue par SMS au nom de Rached Kheriji Ghannouchi.

«C’est la conséquence de ne pas avoir procédé à la dissolution du parlement… ce qui permet à l’un des plus grand responsables de la crise de continuer à exercer ses pouvoirs comme si de rien n’était», a-t-elle encore déploré en pointant du doigt, ce qu’elle a qualifié de «demi-solution».

