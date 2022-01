Solidarité Covid : L’Algérie offre un million de doses de vaccins à la Tunisie

La présidence de la République a annoncé ce jeudi 27 janvier 2022, que l’Algérie a fait don, à la Tunisie, d’un million de doses de vaccins contre le coronavirus.

Ce don vise à aider la Tunisie à faire face à la pandémie du coronavirus, indique le communiqué de la présidence, qui a exprimé «sa gratitude et réitéré ses remerciements envers l’Algérie et son peuple pour la solidarité continue, qui reflète la profondeur des liens fraternels et sincères entre les deux pays et les deux peuples».

La même source a ajouté que le ministre de la Santé Ali Mrabet, le premier conseiller auprès du président de la République chargé de la sûreté national Abderraouf Atallah, et l’ambassadeur algérien en Tunisie, Azzouz Baâlal étaient présents à l’aéroport de Tunis-Carthage pour réceptionner le don algérien.

Y. N.