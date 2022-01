Tunisie : Deux Subsahariens enlèvent un ressortissant étranger pour exiger une rançon de sa famille

Deux migrants africains subsahariens ont enlevé, lundi 24 janvier 2022, un homme d’affaires étranger habitant dans la région d’Ain Zaghouan, à Tunis, pour l’emmener dans une maison en location dans la zone Soukra Dar Fadhal, selon ce qui a été confirmé par le secrétaire général de l’Union des syndicats de sécurité de l’Ariana Ezzeddine Fathalli.

Le responsable syndical a reconnu, lors de son intervention téléphonique à l’émission »Shems Maâk’‘ sur Shems FM, qu’une femme et son petit ami ont kidnappé l’homme et l’ont ligoté avec un fil de fer afin de faire chanter sa famille en France et exiger une rançon.

Fathalli a ajouté que les ravisseurs ont exigé de l’argent pour pouvoir financer leur migration irrégulière.

Le porte-parole du syndicat de police a aussi indiqué que le ressortissant a beaucoup souffert lors de sa séquestration, sur les plans physique et psychologique, suite aux tortures subies.

I. B.