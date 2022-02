Tunisie : Un fonds pour encourager la coproduction cinématographique franco-tunisienne

Le fonds bilatéral d’aide à la coproduction d’œuvres cinématographiques franco-tunisiennes est instauré par le CNCI (Tunisie) et le CNC (France). Ce fonds destiné à la coproduction cinématographique entre la Tunisie et la France se renouvelle pour une durée de trois ans avec une enveloppe s’élevant à 425.000 euros.

Depuis la signature d’une convention en août 2019 entre le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) et le Centre national du Cinéma et de l’Image animée (CNC), le fonds bilatéral d’aide à la coproduction d’œuvres cinématographiques franco-tunisiennes se renouvelle pour la sixième fois.

Le fonds est destiné à accorder des subventions non remboursables à des projets d’œuvres cinématographiques entrant dans le cadre de l’accord de coproduction « accord cinématographique franco-tunisien » conclu le 16 novembre 1994 entre la France et la Tunisie.

Les subventions sont réservées aux projets d’œuvres cinématographiques, quel qu’en soit le genre (fiction, animation, documentaire) d’une durée égale ou supérieure à soixante minutes, destinées à une première diffusion dans les salles de cinéma.

Pour ce sixième appel, l’enveloppe du fonds s’élève à environ 425 000 euros, dont 300 000 euros en provenance du CNC et 400 000 dinars (environ 125 000 euros) en provenance du CNCI.

F.B