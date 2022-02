Covid : L’AMT préoccupée par la situation sanitaire dans les tribunaux et «craint une paralysie de l’appareil judiciaire»

L’Association des magistrats tunisiens (AMT) a annoncé ce mercredi 2 février 2022, que de nombreux cas de contaminations au coronavirus ont été enregistrés parmi les juges, les avocats et les greffiers, tout en «craignant une paralysie de l’appareil judiciaire, si aucune mesure n’est prise pour lutter contre la pandémie».

Dans son communiqué, l’AMT exprime donc son inquiétude face à l’évolution de la situation épidémiologique dans les tribunaux et les institutions judiciaires, en se disant étonnée de l’absence de suivi, et de mesures quant aux conditions sanitaires, tout en appelant à fournir les tribunaux, dans les meilleurs délais, de tout le matériel préventif, citant notamment les thermomètres, les désinfectants et les masques de protection en nombre suffisant.

La même source a par ailleurs rappelé la necessité de respecter les mesures préventives pour se protéger de la pandémie et empêcher ainsi sa propagation.

