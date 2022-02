Mohamed Ali Nahdi de retour derrière la caméra

L’acteur et réalisateur tunisien Mohamed Ali Nahdi présentera prochainement au public son nouveau film « Moez le bout du tunnel ». Un film pour lequel il s’est investi corps et âme. « Un challenge technique et artistique, difficile, laborieux mais ô combien gratifiant ! », a-t-il indiqué.

« Faire un film est un acte magique. Faire un film est un acte fascinant. Faire un film est un acte de résistance », c’est avec ces mots que Mohamed Ali Nahdi a annoncé la sortie de son nouveau film « Moez le bout du tunnel » qui sera projeté en avant-première le vendredi 4 février à la salle Le Colisée, avant de sortir dans les salles de cinéma à partir du 9 février.

Le film traite de la descente aux enfers de Moez, un jeune tunisien chômeur et désœuvré dont le statut de voyou de quartier va évoluer, par un concours de circonstance des plus inattendues, pour devenir un terroriste en puissance.

« Six ans de ma vie depuis mon premier « Action », investissement en temps et en moins précieux, l’argent, tout mon argent ! Je suis ruiné. (…) Rien ne se perd, tout se transforme et tout se crée ! Avec Slim Ben Ismail, mon co-scénariste, on a élaboré un script et l’idée a pris forme. Investissant mes propres fonds et avec l’aide fraternelle du partenaire et coproducteur Omar Ben Ali, on a repris le tournage cinq ans après … (…) Un challenge technique et artistique, difficile, laborieux mais ô combien gratifiant ! Le film est né ! », a indiqué l’artiste.

F.B