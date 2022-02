Beït Al-Hikma : Conférence sur la biosurveillance de la pollution dans le golfe de Gabès

Le Pr. Amel Hamza Chaffai donnera une conférence le 10 février 2022 à l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts (Beït al-Hikma) sur le thème : «Les bioindicateurs et les biomarqueurs comme outils de surveillance de la pollution marine : Cas du golfe de Gabès».

En raison des conditions épidémiques, cette activité organisée par le département des sciences de Beït Al-Hikma sera diffusée en direct via la page Facebook de l’Académie.

Le milieu marin est soumis à des pressions anthropiques liées aux activités industrielles et urbaines. Les molécules générées par cette pollution sont susceptibles d’altérer la physiologie, la reproduction, le développement des organismes marins et peuvent, à long terme, altérer et dégrader les écosystèmes.

La région du golfe du Gabès se caractérise par sa richesse spécifique et sa grande diversité. En même temps, elle se trouve exposée, depuis des décennies, à diverses pollutions issues des pollutions industrielles et urbaines qui ont profondément affecté les organismes marins.

Depuis 1990, les travaux de recherche de Mme Hamza Chafaï se sont focalisés sur cette région, à la fois particulière et menacée. Elle a tenté de valider des moyens de biosurveillance permettant de détecter, de manière précoce, les effets délétères de la pollution.

Compte tenu des inconvénients liés à l’utilisation de l’eau de mer et des sédiments dans la surveillance de la pollution, plusieurs modèles biologiques ont été proposés. Un intérêt particulier a été accordé aux mollusques bivalves en raison de leur sédentarité, leur capacité à accumuler les contaminants, leur tolérance aux changements environnementaux et leur large répartition géographique. Ces modèles ont été retenus comme organismes bioindicateurs permettant la surveillance de la pollution.

La biosurveillance de la pollution a été renforcée par le développement des biomarqueurs.

Ces réponses mesurables au niveau moléculaire, biochimique, cellulaire, physiologique ou comportemental qui révèlent l’exposition présente ou passée d’un individu à au moins une substance chimique à caractère polluant. La réponse est induite par de faibles doses de contaminants, et a l’avantage de constituer un système d’alarme précoces utilisable de manière prédictive. Ainsi, avant que des dommages environnementaux irréversibles ne se produisent, une intervention demeure possible.

Dans cette conférence, Mme Hamza Chafaï passera en revue quelques résultats de ses travaux de recherche sur l’impact de la pollution sur les organismes marins ainsi que des effets observés. La validation des bioindicateurs et des biomarqueurs de pollution est également discutée. Différentes approches écotoxicologiques permettant cette validation, seront présentées (études in situ, in vivo et in vitro ainsi que les transplantations in situ et in vivo).

La variabilité de la réponse (biomarqueur) en relation avec les facteurs biotiques et abiotiques, ainsi que le rapport signal sur bruit, sont évoqués en relation avec la validation in situ des biomarqueurs.

Amel Hamza-Chaffai est née à Sfax le 25 août 1965. Elle est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en technologies alimentaires (1988), d’un DEA. en chimie analytique (1990), d’un doctorat en génie biologique (1993) et d’une habilitation à diriger des recherches en écotoxicologie marine (1999). Elle est actuellement professeure à l’Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Sfax. Elle est également professeure invitée à l’Université d’Akita (Japon), à l’Université de Technologie (Malaisie) et dans différentes universités françaises (Le Havre, Le Mans et Caen). En 2007, elle a publié, un cours en ligne sur la «zoologie des Invertébrés».

Mme Hamza Chafaï a reçu comme distinction : le Prix EXCO/FAO en 2019; le Prix de la Société française d’ichthyologie (SEFI) en 2008 et l’Ordre du mérite de l’éducation et des sciences (2007).