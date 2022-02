Tennis : Premier tournoi WTA en Tunisie

La Tunisie accueillera cette année, pour la première fois de son histoire, un tournoi de tennis rassemblant les professionnelles du circuit WTA. Le tournoi aura lieu à la fin du mois de juillet 2022 et sera baptisé «Jasmin Tour».

Une séance de travail s’est, par ailleurs, tenue, mardi soir, 8 février 2022, entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, et des membres de la Fédération tunisienne de tennis (FTT), dont la présidente Selma Mouelhi, pour examiner les préparatifs et les mécanismes de partenariat entre la Cité nationale sportive et la fédération, en vue de l’organisation du tournoi.

«Les parties concernées s’emploient à la réussite de l’organisation de ce tournoi qui contribuera au rayonnement de la Tunisie au plan international à travers la participation de la championne Tunisienne Ons Jabeur (10ème mondiale au classement WTA) ainsi qu’à la promotion du tourisme sportif», selon un communiqué du ministère.