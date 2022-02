Me Ridha Raddoui : «Ghannouchi n’est pas au dessus de la justice»

«Chaque fois que le mouvement Ennahdha est confronté à des preuves et des documents prouvant sa culpabilité, il recourt à des réponses inventées de toutes pièces», a déclaré Ridha Raddaoui, membre du comité de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, qui avait tenu la veille une conférence de presse pour annoncer des plaintes en justice contre Rached Ghannouchi et plusieurs autres dirigeants islamistes pour corruption, espionnage au profit d’un Etat étranger et soutien au terrorisme.

Commentant, ce jeudi 10 février 2022, sur Shems FM, une déclaration de l’un des dirigeants d’Ennahdha, ayant affirmé que Me Raddaoui avait précédemment admis que le mouvement Ennahdha n’était pas impliqué dans les assassinats en Tunisie, M. Raddaoui a expliqué que sa déclaration citée par ces dirigeants d’Ennahdha avait été faite à une station de radio qui en avait coupé toute une partie, ce qui en a complètement déformé le sens. Cette mise au point avait d’ailleurs été faite en son temps, c’est-à-dire le 8 décembre 2018, a-t-il insisté, en affirmant avoir clairement dit qu’«un certain nombre de dirigeants du mouvement Ennahdha étaient impliqués dans les assassinats politiques, notamment ceux qui dirigeaient les services secrets d’Ennahdha, et à leur tête Rached Ghannouchi», en précisant, «mais pas tous les dirigeants» du mouvement islamiste.

Dans le même contexte, Me Raddaoui a reconnu que les membres du comité de défense et la famille Brahmi seront entendus lundi prochain par les instructeurs de la Garde nationale à El-Aouina pour présenter des preuves et des documents à l’appui de leurs plaintes contre Rached Ghannouchi et les autres dirigeants d’Ennahdha.

Me Raddaoui a aussi affirmé qu’ils manifesteraient devant la maison de Ghannouchi, car il est un citoyen justiciable comme les autres et doit être tenu pour responsable de tous ses actes et comparaître devant la justice, en toute transparence et sans dérobade derrière des milices, ajoutant que le chef d’Ennahdha ne doit en aucun cas considérer qu’il est au-dessus de la justice, comme semblent le penser plusieurs juges qui refusent de l’auditionner, comme s’il était intouchable ou au-dessus des lois de la république.

