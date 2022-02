Poignée de main à Brest entre Emmanuel Macron et Najla Bouden

La cheffe de gouvernement Najla Bouden, qui participe au One Ocean Summit, qui se tient dans la ville française de Brest, a été reçu, aujourd’hui, 11 février 2022, par le président français Emmanuel Macron.

Ce sommet verra la participation d’un certain nombre de chefs d’État et de gouvernement, de chefs d’organisations internationales, de banques de développement et d’organisations non gouvernementales.

Ces décideurs vont devoir «se concerter sur les moyens de protéger davantage les océans et les mers et leur gouvernance, et de mobiliser un soutien pour les échéances multilatérales internationales pertinentes».

La participation de Bouden au sommet sera l’occasion de tenir un certain nombre de consultations et de rencontres avec les chefs d’Etat et de gouvernement participant à ce sommet, ainsi qu’avec les responsables de plusieurs institutions financières internationales.

Mme Bouden est accompagnée par le ministre des Affaires étrangères, des Tunisiens à l’étranger et de la Migration, Othman Jerandi.

I. B.