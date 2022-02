Cinéma tunisien : « Korrinty » d’Aziz Chennaoui primé au Festival du Court-métrage d’Alexandrie

Le court-métrage tunisien « Korrinty » d’Aziz Chennaoui vient de remporter le premier prix dans la catégorie des films arabes du Festival du Court-métrage d’Alexandre en Egypte.

La 8e édition du Festival du Court-métrage d’Alexandrie s’est tenue du 10 au 15 février et compté plus d’un film tunisien dans ses différentes sections, dont « Salwa » d’Ines Ben Othman dans la compétition internationale, mais aussi « Korrinty » d’Aziz Chennaoui dans compétition des films arabes où il a fini par remporter le premier prix.

Présenté dans la section parallèle et non compétitive « Regards sur le cinéma tunisien » de la dernière édition des journées cinématographiques de Carthage (JCC 2021), ce court-métrage de 23 minutes est une fiction qui met à l’affiche notamment le mannequin Azza Slimene et qui raconte l’histoire de Mahdi, un junkie de 30 ans, qui tue accidentellement sa copine.

F.B