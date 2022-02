L’AESGT solidaire avec Rolph, un étudiant gabonais agressé au couteau lors d’un braquage à Aïn Zaghouan

L’Association des étudiants et stagiaires gabonais en Tunisie (AESGT) a exprimé sa solidarité avec Rolph Mihindou, un étudiant gabonais de 22 ans, agressé au couteau lors d’un braquage, hier après-midi, à Aïn Zaghouan.

L’AESGT a précisé que Rolph Mihindou étudiant en 1ère année de Droit à Law & Business School LBS (école supérieure privée en Droit et en Gestion située aux Berges du Lac), venait de descendre du taxi collectif, hier lundi 14 février 2022, avec son camarade, au niveau de Aïn Zaghouan quand deux individus cagoulés les ont interceptés et leur ont demandé de leur remettre leurs effets personnels.

Les deux étudiants ont refusé et les agresseurs ont immédiatement sorti des armes blanches et ont poignardé Rolph Mihindou qui a été blessé au bras et aux cuisses.

La police s’est rendue sur les lieux et l’étudiant a été transporté à l’hôpital Mongi Slim de la Marsa où il a été pris en charge pour 3 blessures au couteau au bras gauche, une à la cuisse droite et une autre à la cuisse gauche.

«Quant aux présumés bandits, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin qu’ils soient réprimandés par les autorités tunisiennes», indique l’association qui a organisé, ce mardi 15 février 2022, une conférence de presse à propos de cette agression.

Le président de l’AESGT Skotty Pambou a indiqué que l’ambassade du Gabon a été alertée et qu’une plainte a été déposée afin que les agresseurs, en fuite, soient arrêtés et poursuivis, tout en affirmant par ailleurs, qu’il ne s’agit pas d’une agression raciste (comme rapporté par certains médias gabonais) mais d’un braquage… «comme il peut y en avoir partout dans le monde», a-t-il lancé.

Y. N.