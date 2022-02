Sommet Europe-Afrique : Le président Saïed à Bruxelles les 17 et 18 février

Le président de la République Kaïs Saïed, prendra part au Sommet entre l’Union Européenne et l’Union Africaine, qui se tiendra à Bruxelles les 17 et 18 février 2022.

C’est ce qu’indique un communiqué de la présidence en précisant que qu’outre sa participation au Sommet, le chef de l’Etat tiendra une série de rencontres avec des dirigeants de pays européens et africains ainsi que de hauts responsables de l’UE et de l’UA.

«Le sixième sommet Union européenne‑Union africaine sera une occasion unique de jeter les bases d’un partenariat renouvelé et approfondi entre l’UA et l’UE bénéficiant d’un engagement politique au plus haut niveau fondé sur la confiance et une compréhension claire de nos intérêts mutuels», indique le Conseil européen en ajoutant que les dirigeants devraient débattre de la manière dont les deux continents peuvent «renforcer la prospérité» citant notamment «les investissements Afrique‑Europe, la stabilité et la sécurité, ou encore les défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle».

Y. N.