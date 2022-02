« De Carthage à Saint-Pétersbourg » : Une exposition tuniso-russe autour de l’œuvre d’Alexandre Roubtzoff

Dans le cadre de sa visite à Tunis, la directrice du Musée russe de Saint-Pétersbourg a rencontré la ministre des Affaires culturelle Hayet Guettat Guermazi pour finaliser les préparatifs de l’événement « De Carthage à Saint-Pétersbourg » qui aura prochainement lieu en Russie.

La ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi a accueilli ce mardi la directrice du Musée russe de Saint-Pétersbourg, et ce dans le cadre des préparatifs lancés pour organiser la manifestation culturelle « De Carthage à Saint-Pétersbourg » qui se tiendra à la ville russe et qui prendra la forme d’une grande exposition dédiée à l’œuvre du peintre orientaliste russe qui a travaillé et vécu à Tunis jusqu’à sa mort en 1949.

L’exposition comprendra une sélection d’œuvres appartenant au collectionneur d’œuvres d’art Mehdi Douss qui est installé en Russie et qui était présent à la réunion ayant eu lieu entre la ministre des Affaires culturelles et la directrice du Musée russe.

Cette rencontre a également été l’occasion d’envisager un partenariat entre le Musée national d’Art moderne et contemporain et le Musée russe de Saint-Pétersbourg en vue d’un échange de savoir-faire dans la restauration des tableaux et pour organiser de futures expositions mixtes.

F.B