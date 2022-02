Jendouba : Un fusil et des armes blanches saisis chez un dealer étranger

Une descente policière effectuée dans une maison à Ghardimaou au gouvernorat de Jendouba a permis l’arrestation d’un dealer étranger et la saisie de cachets de stupéfiants, ainsi que des armes, dont un fusil et une épée.

C’est ce qu’indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en précisant que l’opération a été menée sur la base d’informations, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et selon lesquelles un dealer étranger, originaire «d’un pays voisin», serait en détention de drogue qu’il compte revendre à des trafiquants en Tunisie.

Les agents ont ainsi saisi une somme en dinars tunisiens et des billets d’argent en devises, un fusil sans permis, et des armes blanches, notamment des couteaux et une épée.

Le suspect a été placé en détention et l’enquête se poursuit, ajoute la DGSN.

