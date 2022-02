Le ministère de la Femme aux côtés de l’Association Lina Ben Mhenni pour perpétuer la mémoire de «l’icône de la parole libre»

La ministre Amel Moussa Belhaj a reçu ce jeudi 17 février 2022, au siège du ministère de la Femme de la Famille de l’Enfance et des personnes âgées, Sadok Ben Mhenni, président de l’Association Lina Ben Mhenni et père la militante pour les libertés et les droits, décédée le 27 janvier 2020.

La ministre a exprimé son soutien à l’activité de l’association ainsi que celui du ministère dans toute activité qui pourrait contribuer à faire perpétuer la mémoire de Lina Ben Mhenni, l’icône de la révolution tunisienne et de la parole libre et des valeurs pour lesquelles elle s’est battue sa vie durant.

Elle a de ce fait, notamment annoncé que le jardin d’enfants public Borj Louzir Ezzahra, qui ouvrira ses portes en septembre prochain, sera baptisé au nom de Lina Ben Mhenni , afin de lui rendre hommage dans la ville qu’elle habitait.

Dans son communiqué, le ministère a aussi annoncé son soutien à l’association pour la publication d’un livre sur l’engagement de Lina Ben Mhenni, pour les droits des femmes en particulier et pour les droits humains en général, ajoutant que la ministre à chargé le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la Femme (Credif) de coopérer à la réalisation de cette publication.

De son côté Sadok Ben Mhenni a exprimé sa reconnaissance pour le soutien du Ministère à l’association dans ses activités, qui s’inscrivent dans la continuité du combat de sa fille, en vue de préserver l’héritage de Lina Ben Mhenni et de continuer à œuvrer pour les valeurs de libertés, de dignité et d’égalité pour lesquelles la militante s’est toujours battue.

La ministre et Sadok Ben Mhenni ont également discuté, au cours de cette rencontre, de la commémoration du 2e anniversaire de la mort de Lina Ben Mhenni, dont la cérémonie prévue, samedi prochain, à la Cité de la Culture à Tunis, prévoyant notamment des activités artistiques et musicales, la diffusion de documentaires et de témoignages, ainsi qu’une exposition de photos, des ateliers de sensibilisation au don d’organes et la mise en place de points pour le don de livres.

Y. N.