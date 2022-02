Tunisie : Sit-in du Groupement des boulangeries modernes

Le Groupement professionnel des boulangeries modernes, affilié à la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), a annoncé un sit-in à compter, le lundi 21 février 2022, à 10h, devant le siège du ministère du Commerce de Tunis, pour protester contre la pénurie de la semoule et de la farine.

Le syndicat patronal réclame, en effet, une solution au problème d’approvisionnement par la farine et la semoule, dans un secteur qui souffre depuis plus de trois mois d’une pénurie aigüe de ces matières premières, et ce dans toutes les régions du pays, ce qui a provoqué l’arrêt du travail dans plusieurs boulangeries modernes.

Les boulangers modernes demandent un ajustement du prix de la farine et de la semoule pour éviter toute augmentation du prix du pain, appelant à ouvrir la porte du dialogue avec l’autorité de tutelle, pour réformer le secteur et amender les législations adéquates.

Le groupement estime que l’examen rapide de ce dossier brûlant est nécessaire pour préserver la dignité et les droits des boulangeries modernes, assurant que la hausse des prix des matières premières menace la pérennité de 1.300 commerces de ce type.

