Tunisie-Sport : Hommage à la mémoire de Faouzi Sahli

Dans ce texte, l’auteur, médecin, rend hommage à la mémoire de son frère Faouzi Sahli, un célèbre sportif, professeur d’éducation physique, international de handball pendant 10 années, ancien dirigeant de l’Association sportive de Hammamet (ASH), qui nous a quittés le 20 février 2014, il y a tout juste 8 ans.

Par Dr Salem Sahli *

Plus j’y pense et plus je me rends compte à quel point la vie de mon frère Faouzi Sahli était intimement liée au handball tunisien et indissociable de l’histoire de l’Association sportive de Hammamet (ASH) où il a fait son apprentissage de cette discipline depuis la catégorie écoles et jusqu’aux séniors en passant par les catégories minimes, cadets et juniors. Il y avait pour maîtres des personnes prestigieuses telles que feu Hamadi Jedidi (Rehla), feu Abderrazak Salah ou encore Moncef Bouslama (Alaya), et pour idole son oncle Rejeb Sahli dont il a hérité le fameux maillot n°11.

Passionné de handball, il en a fait sa profession. En effet, Faouzi est professeur d’éducation physique et sportive et titulaire du diplôme d’entraîneur de handball, 3e degré.

Sa longue expérience, menée tant en Tunisie qu’auprès de clubs étrangers, a largement influencé sa carrière sportive et lui a permis d’acquérir des connaissances de pointe dans le domaine handballistique.

Son cursus sportif a été jalonné d’embûches, de déceptions, mais aussi de grandes réalisations. Ceci est en grande partie dû à la passion qu’il vouait au handball depuis son plus jeune âge. Et comme toute relation passionnelle, ses rapports au hand ne connaissaient pas de demi-mesures. Son engagement auprès d’un groupe était total et irréversible. Chaque expérience à la tête d’une équipe était pour lui un défi à relever et il s’y investissait entièrement parfois au détriment de sa famille et de sa santé.

Faouzi est né le 21 février 1960 à Hammamet. Il a été 26 ans durant, joueur de handball, international pendant 10 années et entraîneur de handball durant 27 ans dont 12 passés à la tête de l’ASH.

Toute une vie au service de ce noble sport comme il aimait à le qualifier.

Il a été enterré le jour de ses 54 ans, le 21 février 2014. Il était père de trois enfants dont un en bas âge.

Pour avoir été très proche de lui, je peux témoigner que mon frère Faouzi n’a jamais couru après la gloire, les hommages ou les décorations. Certains de ses amis et de ses fans avaient demandé qu’on lui rendît un dernier hommage en baptisant de son nom la salle de sport de Hammamet. Ce qui fut décidé à l’unanimité par le conseil municipal le 6 mars 2014. Plus récemment, l’association locale des vétérans du handball a décidé d’organiser ce dimanche 20 février 2022 un tournoi-hommage à Faouzi Sahli. Cela fait plaisir à toute sa famille et aurait certainement plu à Faouzi. Ces mesures ne sont par ailleurs que justice rendue à un sportif qui aura vécu une relation fusionnelle avec son club, l’ASH, et marqué de son empreinte l’histoire du handball dans la ville du jasmin.

Pour ceux, peu nombreux, qui s’y étaient opposés, sachez que la famille ne revendique aucune gloire posthume pour le défunt.

Nous le portons pour la vie dans nos cœurs où il a rejoint son frère Hédi, lui aussi handballeur, décédé en 1999 à l’âge de 40 ans en rentrant d’une mission sportive à Mahdia.

Dieu les bénisse et leur accorde son infinie Miséricorde.

«Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants».

* Médecin pédiatre à Hammamet.

