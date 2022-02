Conférence à Tunis sur l’histoire de l’ibadisme en Algérie

Augustin Jomier.

L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) accueille l’historien français, Augustin Jomier, le 24 février 2022 à partir de 17h30, pour présenter son ouvrage « Islam, réforme et colonisation: Une histoire de l’ibadisme en Algérie (1882-1962) ».

La discussion sera animée par Kmar Bendana, professeure en histoire contemporaine et chercheure associée à l’IRMC.

Agrégé d’histoire, ancien élève de l’ENS de Lyon, Augustin Jomier a enseigné aux universités du Mans (2009-2013), de Paris-Est-Créteil (2013-2015), à l’EHESS (2016-2021) et à l’EPHE (2019). Il a été lauréat d’une chaire d’excellence de l’Université Sorbonne-Paris-Cité (2016-2019), Visiting research fellow au Near Eastern Studies Department de l’Université de Princeton (2018), et pensionnaire de la Fondation Thiers-CNRS (2013-2016).

« Islam, réforme et colonisation », enquête sur la question du réformisme musulman parmi les populations ibadites du Mzab, dans l’Algérie coloniale, est son premier ouvrage mais il a publié précédemment de nombreux articles dans des revues spécialisées. Le livre a été distingué par le Prix du premier livre de la Chaire d’études sur le fait religieux (Sciences Po Paris-CERI) et fut finaliste du Grand prix des Journées de l’histoire de l’Institut du monde arabe, 2021.

L’IRMC est situé au n° 20, rue Mohamed Ali Tahar, Mutuelleville, Tunis.