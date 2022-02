Forum BA’DER : Entreprendre dans l’économie créative en Tunisie

Tweet Share Messenger

La Cité de la Culture de Tunis accueillera, le vendredi 25 février, le Forum « BA’DER ». Une journée entière sera dédiée à l’entrepreneuriat dans l’économie créative.

Le ministère des Affaires culturelles et le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) organisent le Forum BA’DER qui sera centré autour de l’économie créative et sera placé sous le thème « Oui, on peut se rattraper si … ».

La salle des Jeunes créateurs à la Cité de la Culture de Tunis accueillera à cette occasion plusieurs panels tout au long de la journée du vendredi 25 février autour de l’entrepreneuriat créatif et de ses nouveaux défis.

La journée sera inaugurée par la ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi, et sera marquée par la participation de plusieurs intervenants autour de trois grands panels : « L’entrepreneuriat créatif comme vecteur économique », « A-t-on un contexte économique innovant de financement et d’investissement dans un domaine innovant ? » et « Mécanismes d’instauration d’un modèle d’entrepreneuriat culturel et créatif ».

F.B