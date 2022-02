Tunisie : Des centaines de pièces du patrimoine national exposées à la Cité de la Culture (Photos)

Tweet Share Messenger

La Cité de la Culture de Tunis accueille en ce moment et jusqu’au 11 mars l’exposition « Notre patrimoine, un trésor inestimable » qui regroupe près de 400 pièces du patrimoine national, ayant été récemment saisies ou reçues.

La ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi a inauguré vendredi dernier l’exposition des pièces du patrimoine national saisies et reçues qui avait auparavant eu lieu au Musée national de Carthage et qui est désormais ouverte au grand public dans le hall de la Cité de la Culture.

Placée sous le thème « Notre patrimoine, un trésor inestimable », l’exposition est organisée par le ministère des Affaires culturelles, l’Institut national du Patrimoine et l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de la Promotion culturelle.

L’exposition regroupe 374 pièces saisies et reçues entre 2012 et 2019 par l’Institut national du Patrimoine, représentant différentes périodes de l’Histoire de la Tunisie et réparties en quatre catégories : Vie quotidienne, objets artistiques, gravures et objets architecturaux et céramiques, ainsi que des pièces de nature religieuses.

F.B