Tunisie : Le PDL manifestera le 13 mars

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a annoncé, ce lundi 21 février 2022, lors d’une conférence de presse, que son parti tiendra une manifestation le 13 mars prochain, pour «sauver le peuple, l’Etat et le pays», exprimant son refus de «tolérer tout processus susceptible de piétiner les droits des citoyens, restreindre les libertés collectives et individuelles et monopoliser le pouvoir».

Cela est, tout de même, marrant d’entrendre Mme Moussi parler des libertés, elle qui a déclaré avant les élections de 2019 qu’elle refusait la dépénalisation de l’homosexualité et qu’elle approuvait même le test anal.

L’avocate a, d’autre part, condamné les tentatives du président de la république, Kaïs Saïed, de «démanteler les institutions de l’Etat, selon elle, sous couvert des mesures exceptionnelles, et ce, en vue de mettre à exécution son projet politique».

Elle a également affirmé que son parti ne reconnaîtra aucun résultat issu de la consultation électronique lancée il y a quelques semaines par le chef de l’Etat, estimant que les textes promulgués par ce dernier, notamment pour légaliser cette consultation, ne sont en aucun cas légitimes.

«Cette consultation électronique est illégale. Il s’agit d’une fraude méthodique. Le parti refuse des élections qui falsifient la volonté du peuple» , a-t-elle ajouté.

L’ex-RCDiste a, dans le même contexte, indiqué son parti appelle à la dissolution du Parlement et à la tenue d’élections législatives anticipées.

C. B. Y.