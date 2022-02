Les Tunisiens en Ukraine réclament un vol de Tunisair pour être rapatriés

Parade militaire à Kiev pour fêter l’indépendance de l’Ukraine.

Le président de l’Association de la communauté tunisienne en Ukraine, Tarek Alaoui, a déclaré que des membres de la communauté tunisienne en Ukraine réclament l’attribution d’un avion de la compagnie Tunisair pour les évacuer vers la Tunisie, d’autant plus qu’ils sont très inquiets après les craintes croissantes du déclenchement de la guerre aux frontières orientales de leur pays d’accueil.

Tarek Alaoui a déclaré mardi 22 février 2022 dans un communiqué parvenu à l’agence Tunis Afrique Presse (Tap) que de nombreuses compagnies aériennes internationales ont annulé leurs vols vers l’Ukraine ou ont en réduit le nombre, ce qui a entraîné le manque de billets et empêché le retour de nombreux Tunisiens souhaitant quitter l’Ukraine pour la Tunisie.

M. Aloui affirme avoir reçu de nombreux appels de Tunisiens résidant en Ukraine qui lui faisaient part de leur crainte de ne pas pouvoir obtenir de billets d’avion suite à l’annulation de plusieurs vols programmés par des compagnies aériennes internationales. Il a aussi souligné que l’inquiétude voire la panique a augmenté, surtout après l’annonce de la décision de la Russie de reconnaître les régions de Donetsk et Lougansk en tant que républiques indépendantes d’e l’Ukraine, notant que les milieux politiques et médiatiques estiment qu’après cette annonce, la guerre est devenue un fait accompli.

Selon le responsable de l’Association, les Tunisiens en Ukraine vont tous bien, mais ils vivent dans un état de peur et d’anxiété face à la possibilité croissante d’une guerre.

M. Aloui n’a cependant pas fourni d’explications supplémentaires sur la possibilité de la présence d’un certain nombre de membres de la communauté tunisienne à proximité des régions orientales de l’Ukraine limitrophes de la Russie.

Malgré l’état d’inquiétude suscité par l’évolution de la situation, le chef de l’Association de la communauté tunisienne en Ukraine a exprimé son espoir que les prochaines heures apporteraient des signes d’une avancée dans la résolution de la crise qui sévit aux frontières ukraino-russes.

Rappelons que le responsable associatif avait précédemment indiqué à la Tap que le nombre des Tunisiens résidant dans ce pays est de 1 500, dont 500 étudiants, qui demandent d’être évacués vers la Tunisie, en particulier les étudiants, dont la plupart continuent d’étudier à distance.

Il est à noter que le ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger, a exhorté, dans un communiqué publié dimanche dernier, les membres de la communauté tunisienne résidant en Ukraine, notamment dans les zones connaissant des tensions importantes, à «quitter ces zones pour assurer leur sécurité», en raison de l’aggravation de la crise avec la Russie et de la possibilité de déclenchement d’une guerre entre les deux pays.

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a appelé les membres de la communauté à communiquer avec les ambassades de Tunisie à Moscou et à Sofia pour mettre à jour leurs données personnelles et consulaires, en prévision d’éventuelles évolutions de la situation, en appelant également ceux d’entre eux souhaitant quitter l’Ukraine immédiatement à «prendre les mesures nécessaires tant que les possibilités de voyage sont encore disponibles», indique le communiqué. Ils peuvent enregistrer leurs noms auprès du président de l’Association Tarek Alaoui, et du président de l’Association Dar Tounes en Ukraine, Sofiane Matoussi, et informer les ambassades tunisiennes à Moscou et à Varsovie afin que cette coordination avec les autorités tunisiennes compétentes puisse allouer un vol pour partir si nécessaire.

