Tunisie : Vers la simplification des procédures d’octroi des licences d’alcool

Tweet Share Messenger

Le directeur exécutif de la Fédération tunisienne des restaurants touristiques, Mohamed Houas, a indiqué aujourd’hui, mardi 22 février 2022, que le ministère de l’Intérieur a interagi positivement avec les idées proposées pour redynamiser le secteur, notamment en simplifiant les procédures d’octroi des licences d’alcool.

Intervenu sur Mosaïque FM, Houas a ajouté que les propriétaires de restaurants touristiques rencontrent de nombreuses difficultés et complications pour obtenir des licences d’alcool, soulignant que les procédures actuellement en vigueur sont désuètes.

«Nous avons proposé un projet au ministre de l’Intérieur qui comprend une nouvelle vision du secteur, et il a suggéré de coordonner avec les départements concernés, comme celui de la sécurité du tourisme et l’Office national du tourisme, afin de créer un projet commun», a-t-il expliqué.

Depuis plusieurs années, l’Etat tunisien ne sait pas sur quel pied danser par rapport à la vente de l’alcool, voulant hypocritement satisfaire la partie conservatrice de la société, qui accorde de l’importance au fait que les boissons alcoolisées sont interdites par la religion, et ce, au détriment de l’économie du pays (licences difficiles à obtenir) et de la liberté des citoyens (interdits d’acheter de l’alcool les vendredis et pendant le mois de ramadan).

C. B. Y.