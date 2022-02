Korba : Arrestation d’un bandit qui a enlevé et violé une dame de 61 ans

La police de Korba (Nabeul) est parvenue à arrêter un repris de justice, qui a intercepté une femme de 61 ans, alors qu’elle se rendait à son travail vers 6h30. Menaçant sa victime avec une arme blanche, il l’a enlevée à bord d’une voiture pour l’emmener dans une ferme, où il l’a violée…

Le Syndicat de la police nationale de Menzel Temim, précise dans un communiqué publié ce mercredi 23 février 2022, que la victime a porté plainte en affirmant qu’après l’avoir violée, son agresseur lui a volé ses bijoux puis il est parti la laissant dans la ferme, ce qui lui a permis de fuir et de se rendre au district pour alerter la police à qui elle a raconté son calvaire.

La victime a pu décrire son violeur, qui s’est avéré être connu des services de police pour avoir purgé des peines de prison, sachant qu’il fait aussi l’objet de 29 mandats de recherche, notamment pour vol, violences et braquages.

Les agents ont également pu identifier le véhicule que le violeur a utilisé et ont ainsi pu le piéger et l’arrêter, ajoute la même source, en indiquant que ce dernier a été formellement reconnu par sa victime et placé en détention sur ordre du ministère public.

Y. N.