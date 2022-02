Tournoi de Doha : Ons Jabeur en quarts de finale

Tweet Share Messenger

Ons Jabeur, la joueuse de tennis tunisienne, vient de se qualifier cet après-midi, mercredi 23 février 2022, pour les quarts de finale du Tournoi de Doha.

La championne tunisienne s’est imposée face à la joueuse tchèque Tereza Martincova, en deux sets contre un (6-1, 3-6, 6-3) au bout d’un match qui duré un peu plus d’une heure et demie, et s’envole ainsi pour le prochain tour.

En quarts de finale Ons Jabeur devra affronter, demain, Anett Kontaveit.

Y. N.