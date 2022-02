Des réunions de jumelage entre la Télévision tunisienne et France Télévision

Tweet Share Messenger

Crédit photo Chaker Ben Cheikh

Des réunions de jumelage ont eu lieu entre la Télévision tunisienne et France Télévision dans le cadre du projet de modernisation de la Télévision tunisienne.

Le journaliste et animateur Chaker Ben Cheikh a publié sur sa page Facebook les premières photos des réunions ayant eu lieu entre des représentants de la Télévision tunisienne et des représentants de France Télévision dont Didier Zyserman (Coordinateur général), Diego Bûnuel, (directeur de programmation) et Fabrice Blanche (directeur de production à l’Institut national de Documentation INA).

L’Union Européenne (UE) a contribué au financement du projet de modernisation des médias publics tunisiens à hauteur d’un million d’euros dans le cadre d’un jumelage entre la Télévision tunisienne et France Télévision sur une durée de deux années.

Le projet vise à moderniser la Télévision tunisienne, mais aussi à garantir le pluralisme et la liberté d’expression. France Médias Monde, France Télévision, Radio France, l’Institut national de l’audiovisuel et Expertise France font partie du projet.

F.B