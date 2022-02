Le film américain « Mort sur le Nil » retiré des salles de cinéma en Tunisie en soutien à la cause palestinienne

Après le Koweït et le Liban, c’est la Tunisie qui interdit le film policier américain « Mort sur le Nil ». Pour cause, l’actrice principale du film est israélienne.

Programmé depuis le 9 février dans plusieurs salles de cinéma tunisiennes, le film policier américain « Mort sur le Nil » de Kenneth Branagh (sorti en 2022) et adapté du roman éponyme d’Agatha Christie, en a finalement été retiré sur décision du ministère des Affaires culturelles, et ce suite à des protestations de militants de la cause palestinienne.

Le film réunit entre-autres dans son casting l’actrice, productrice et mannequin israélienne de 37 ans Gal Gadot, qui, à l’âge de 18 ans, avait effectué son service militaire au sein de l’armée israélienne. Il s’agit du motif pour lequel, le film a été censuré au Koweït, au Liban et désormais aussi en Tunisie.

F.B