Un takfiriste en lien avec deux terroristes en fuite (son épouse et son frère), arrêté à Sidi Bouzid

Le Syndicat général de la sûreté nationale a annoncé, ce jeudi 24 février 2022, l’arrestation d’un takfiriste, à Sidi Bouzid, accusé d’être en lien avec des terroristes en fuite, qui ne sont autre que son frère (J. N.) et son épouse (S. R.).

L’opération a été menée par la police judiciaire et la brigade antiterroriste de Sidi Bouzid, qui ont arrêté le suspect, qui avait précédemment affirmé n’avoir aucun lien ni contact avec sa femme et son frère, recherchés par la police et qui appartiennent à un groupe terroriste.

Or les investigations menées par les agents, ont révélé que le suspect (un extrémiste religieux) est en lien avec les deux terroristes en fuite, avec qui il échange notamment sur la situation sécuritaire en Tunisie et en particulier dans la région de Sidi Bouzid, ajoute la même source.

Le ministère public a ordonné la poursuite de l’enquête et la mise en détention du takfiriste qui sera poursuivi pour appartenance à un groupe terroriste.

Y. N.