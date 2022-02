Tunisie : Bochra Belhaj Hmida décorée des insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur (Ambassade de France)

L’ambassadeur français André Parant a remis, ce vendredi 25 février 2022, les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur à Bochra Belhaj Hmida, avocate, militante et ancienne députée (2014-2019).

«Avocate, militante pour les droits et libertés individuelles et les droits des femmes, députée, promotrice de la loi de 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ancienne présidente de la Commission des Libertés individuelles et de l’égalité (COLIBE), Mme Bochra Belhaj Hmida incarne le meilleur de la Femme tunisienne : intelligente, libre, engagée et courageuse !», lit-on dans un communiqué publié ce vendredi par l’ambassade de France en Tunisie.

Rappelons que l’avocate a été décorée des insignes de commandeur de l’ordre de la République tunisienne, le 13 août 2018, à l’occasion de la Journée nationale de la femme. Le 27 septembre de la même année, elle est distinguée par le prix «Héroïne de la campagne globale contre l’extrémisme et l’intolérance» décerné par la fondation Global Hope Coalition.

Y. N.