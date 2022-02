Rapatriement des Tunisiens bloqués en Ukraine : Les dernières nouvelles

Afin de rapatrier un maximum de ses ressortissants bloqués en Ukraine, pays vivant actuellement une guerre avec son voisin russe, la Tunisie a lancé un pont aérien militaire et civil sur le sol ukrainien, en direction de la Pologne et de la Roumanie. Les ambassades de Tunisie en Pologne, Roumanie, Moldavie et Hongrie, serviront également à regrouper les membres de la communauté tunisienne.

C’est ce qu’a annoncé, hier, dimanche 27 février 2022, Othman Jerandi, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, à l’issue d’une rencontre au Palais de Carthage avec le président de la république, Kaïs Saïed, et la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

De son côté, le directeur de la diplomatie générale et de l’information au sein du ministère, Mohamed Trabelsi, a déclaré, ce lundi, sur les ondes d’Express FM, que près de 130 tunisiens attendent d’être rapatriés de Roumanie et 40 autres de Pologne, soulignant que «la priorité est de rapatrier les Tunisiens qui ont déjà quitté l’Ukraine».

Il a, par ailleurs, expliqué que vu l’encombrement sur les axes routiers, il est difficile de quitter l’Ukraine, appelant les Tunisiens qui y sont bloqués à faire preuve de patience.

Ceux qui arrivent aux points frontaliers, pourront solliciter de l’aide d’un avion militaire mis à leur disposition et de deux numéros verts (71136200 et 71136201), a-t-il ajouté.

Rappelons que les autorités tunisiennes ont créé un site web pour faciliter le rapatriement. Aujourd’hui, près de 630 Tunisiens s’y sont inscrits, d’après le responsable.

C. B. Y.