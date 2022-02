Suspicion de conflit d’intérêts : Elyes Fakhfakh devant la Chambre d’accusation

Accusé, en 2020, de conflit d’intérêts, l’ancien chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, sera traduit devant la Chambre d’accusation, selon un communiqué du bureau de l’information et de la communication au Tribunal de première instance de Tunis, datant de ce lundi 28 février 2022.

Rappelons que le Pôle judiciaire et financier a décidé, le 9 octobre 2020, d’ouvrir une enquête sur trois dossiers contre l’ancien chef de gouvernement Il a été accusé de fausse déclaration de ses biens et de ceux de son épouse, de ne pas avoir chargé une personne de gérer ses biens, et d’enrichissement illicite.

Rappelons qu’en janvier 2021, les accusations de conflit d’intérêts pesant sur l’ancien chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, ont été confirmées par le rapport final du Comité du contrôle général des services publics.

De nombreux dépassements avaient, en effet, été constatées dans le cahier des charges relatif à l’appel d’offres de l’Agence nationale de gestion des déchets (Anged), qui avait conclu un marché avec le groupement Valis, dirigé par Elyès Fakhfakh, pendant l’exercice de ses fonctions à la tête du gouvernement.

C. B. Y.