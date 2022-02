Tunisie : Anas Chebbi met en doute les intentions de Saïed d’affronter le mouvement Ennahdha

L’islamologue Anas Chebbi a mis en doute, ce lundi 28 février 2022, sur les ondes de Shems FM, les intentions du président de la république d’affronter le mouvement islamiste Ennahdha.

«La preuve est qu’aucun dossier concernant les dirigeants d’Ennahdha n’a été ouvert [depuis la monopolisation du pouvoir le 25 juillet 2021]», a-t-il expliqué.

et d’ajouter que la décision d’assignation à domicile du dirigeant nahdhaoui et ancien ministre de la Justice, Nourredine Bhiri, n’avait pour but que de «satisfaire les gens».

«Le président de la république refuse d’affronter Ennahdha car il a ses calculs pour les élections de 2024», a-t-il conclu.

Autrement dit, selon M. Chebbi, le populisme de Saïed prime sur ses principes.

C. B. Y.