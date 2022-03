Football – Tunisie : Programme des matchs en retard et de la 10e journée de la Ligue 1

Cette semaine se disputeront les matchs en retard en championnat tunisien des équipes participantes aux compétitions africaines, alors que mercredi prochain, 9 mars 2022, auront lieu les rencontres de la 10e journée de Ligue 1 professionnelle.

Voici le programme des matchs en retard :

Huitième journée :

Mercredi 2 mars à 14h :

Espérance de Tunis – ES Hammam Sousse (groupe A)

Etoile du Sahel – AS Soliman (groupe B)

Jeudi 3 mars à 14h :

ES Metlaoui – CS Sfaxien (groupe A)

Neuvième journée :

Samedi 5 mars à 14h :

Club africain – Etoile du Sahel (groupe B)

Dimanche 6 mars à 14h :

CS Sfaxien – Espérance de Tunis (groupe A)

Voici le programme de la 10e journée :

Mercredi 9 mars à 14h :

Groupe A :

Espérance de Tunis – CA Bizertin

CS Sfaxien – US Ben Guerdane

ES Metlaoui – US Tataouine

CS Hammam-Lif – ES Hammam Sousse

Groupe B :

Etoile du Sahel – US Monastirienne

AS Soliman – Club africain

AS Rejiche – ES Zarziz

Olympique de Béja – CS Chebbien

C. B. Y.