Le parti islamiste Ennahdha dénonce l’incarcération de «l’avocat de Bhiri», Abderrazak Kilani

A l’issue de sa réunion, le bureau exécutif du parti islamiste Ennahdha a publié un communiqué, ce jeudi 3 mars 2022, pour dénoncer l’incarcération de l’ancien bâtonnier Abderrazak Kilani, qui a fait l’objet, hier, d’un mandat de dépôt émis par la justice militaire.

Le parti de Ghannouchi estime d’ailleurs que Me Kilani a fait l’objet de poursuites pour avoir exercé ses fonctions d’avocat dans la défense de Noureddine Bhiri, dirigeant Ennahdha, ancien ministre en résidence surveillée depuis le 31 décembre 2021 pour soupçons dans une affaire terroriste.

«Il s’agit d’un dangereux précédent dans une série de graves violations de la Constitution, des libertés et du caractère de la profession d’avocat», lit-on dans le communiqué du parti islamiste qui a également renouvelé son appel à la libération de Bhiri, en évoquant «un acharnement des autorités» et estimant que la détention de son dirigeant a été effectuée en dehors des garanties prévues par la loi.







«Ennahdha tient pour responsables les autorités de tout danger et toute détérioration de la santé de Noureddine Bhiri qui est à son 63e jour de grève de la faim… Ce qui laisse douter sur une volonté préméditée de se débarrasser de lui et de faire taire sa voix rejetant le coup d’État», ajoute encore le parti de Ghannouchi.

Rappelons que le mandat de dépôt émis contre Me Kilani intervient après après une altercation qu’il a eu en janvier dernier, avec des agents sécuritaires assurant la garde de Bhiri, admis à l’hôpital Habib Bougatfa de Bizerte, après avoir refusé de se nourrir et de prendre ses médicaments alors qu’il souffre de maladies chroniques.

On notera, par ailleurs, que des avocats à l’instar de Seifeddine Makhlouf, Abderraouf Ayadi et Anouer Ouled Ali, ont manifesté ce jeudi devant le bureau de l’actuel bâtonnier Brahim Bouderbela qu’ils accusent de n’avoir pas défendu leur confrère et en qualifiant la position qu’il a adoptée dans cette affaire de « lâche et honteuse»

Y. N.