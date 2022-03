Théâtre : l’enfer selon Dante et Al-Maarri

Tweet Share Messenger

« La Divine Comédie » du poète italien Dante Alighieri reste une œuvre littéraire universelle et l’un récits les plus épiques qui a inspiré un grand nombre de créateurs dans le monde pendant plusieurs siècles.

Ce livre a été traduit dans toutes les langues et transposé dans différents genres et supports artistiques, de la musique au théâtre, en passant par le cinéma, la radio, la télévision, la bande dessinée, et même les jeux vidéos.

Le metteur en scène tunisien Hafedh Khalifa, fasciné par la profondeur de cette œuvre immortelle, a décidé de la représenter à sa manière d’après un beau texte écrit par l’écrivain Lassaad Ben Hassine, qui se décline comme un voyage en enfer du grand poète italien Dante Alighieri et de son prédécesseur, le grand écrivain et philosophe arabe Abou Al-Ala Al-Maarri, qui avait imaginé lui aussi, plusieurs siècle avant le latin, un voyage en enfer.

La première représentation de cette œuvre en version arabe tunisienne, également intitulée «La Divine Comédie», sera donnée le vendredi 11 mars 2022 à la Cité de la Culture de Tunis.

Ce spectacle, produit par la société L’Art des Deux Rives, avec le soutien du ministère de la Culture, est fruit d’un partenariat avec le Centre culturel italien de Tunisie, le Centre culturel et social tunisien de Rome, le Centre régional de la danse en Ombrie (Italie) et l’Association Mosaïque de Carthage à Rome.

Le metteur en scène Hafedh Khalifa considère que cette nouvelle création est une étape importante dans sa carrière théâtrale, déja riche.

La distribution comprend Béchir Ghariani, Bechir Essalhi, Mohamed Taoufik Khalfaoui, Jamila Kamara, Mahrez El-Ghali, Chaima El-Ouni, Haithem Boughanmi, Hedia Abid, Adem Jebali, Kamal Zhiou, Hana Oueslati, Ahmed Radhouane.

La chorégraphie a été conçue par Luca Bruni, les costumes par Mario Ferrario, la musique par Zied Trabelsi, l’éclairage par Ramzi Nabli.

La fiche technique comprend aussi Adem Jebali, metteur en scène adjoint, Ezzedine Bechir, régisseur général, et Moufida Marouani, directrice de production.