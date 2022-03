Trois personnalités tunisiennes dans le jury du Festival du Film africain de Louxor

Tweet Share Messenger

La productrice Dora Bouchoucha, la chanteuse Ghalia Benali et le critique Kamel Ouanes font partie du jury de la 11e édition du Festival du Film africain de Louxor en Egypte.

Plusieurs films tunisiens font partie de la compétition officielle de la 11e édition du Festival du Film africain de Louxor qui a démarré le vendredi 4 mars et sera clôturée le 10 mars 2020.

Le festival rend durant cette édition hommage au cinéaste et critique tunisien Férid Boughedir, mais la participation tunisienne s’étend aussi cette année dans les différends jurys. La Productrice Dora Bouchoucha fait partie du jury de la diaspora, le critique Kamel Ouanes dans le jury des longs-métrages et la chanteuse et actrice Ghalia Benali dans le jury des courts-métrages.

F.B