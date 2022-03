Alger avertit Madrid contre la livraison de gaz algérien au Maroc

« El Mundo » a rapporté que l’Algérie avait explicitement mis en garde l’Espagne contre l’envoi d’une seule goutte de gaz algérien au Maroc. Le Maghreb est décidément très mal parti…

Selon le journal espagnol, l’avertissement provenait du ministre algérien de l’Energie, Mohamed Arkab, qui a appelé la vice-première ministre espagnole, Teresa Ribera, et l’a directement mise en garde contre l’acheminement du gaz algérien vers le Maroc.

L’Espagne a bien compris le message et a rapidement stoppé tous les plans qui avaient été élaborés après que Rabat a officiellement demandé à Madrid de l’approvisionner en gaz naturel algérien pour sortir de l’asphyxiante crise énergétique provoquée par la fermeture du gazoduc maghrébin qui transporte le gaz de l’Algérie vers l’Espagne à travers le territoire marocain.

Le Gazoduc Algérie-Europe aussi appelé gazoduc Pedro Duran Farell, ou GME en abrégé, est un gazoduc international qui part du gisement algérien Hassi R’Mel et rejoint Cordoue en Espagne via le Maroc et le détroit de Gibraltar.

Hier, dimanche 6 mars 2022, la présidence algérienne a indiqué que le président Abdelmadjid Tebboune avait reçu un appel du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, dans lequel ce dernier exprimait ses remerciements à l’Algérie, en tant que partenaire fiable dans le domaine énergétique, et formait le souhait de renforcer la coopération bilatérale.

Cette information prouve, s’il en est encore besoin, la gravité du conflit larvé opposant l’Algérie et le Maroc, et ses graves conséquences sur les relations entre les peuples maghrébins, à un moment où la crise provoquée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine et les sanctions occidentales infligées au pouvoir en place à Moscou vont affecter gravement l’économie mondiale, et plus particulièrement les pays souffrant de déficit énergétique, comme la Tunisie et le Maroc, tout en sachant que la région compte deux grands pays producteurs, le Maroc et l’Algérie, et que sans une coopération inter-maghrébine dans ce domaine, les peuples de la région vont beaucoup souffrir dans les prochaines années.

I. B.