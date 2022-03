Tunisie : Des organisations demandent la libération immédiate Me Abderrazak Kilani

Tweet Share Messenger

Seize organisations de défense des droits de l’homme ont publié, dimanche 6 février 2022, une déclaration commune dans laquelle elles expriment leur solidarité avec l’ancien bâtonnier Abderrazak Kilani, suite à son arrestation, le 2 mars courant, par le juge d’instruction du tribunal militaire de Tunis, qualifiant les accusations portées contre lui de «vagues» et appelant à sa libération immédiate.

Les signataires de la déclaration, qui rejettent la poursuite de civils par la justice militaire et la violation des libertés publiques. soulignent également la nécessité de barrer la route devant «la dictature rampante», qui menace non seulement les acquis démocratiques des Tunisiens mais aussi toutes les organisations, les partis et le système judiciaire, afin de consacrer «un régime autoritaire» et le retour de la dictature et du pouvoir personnel.

Parmi les signataires, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH), l’Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT) et le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme (CRLDH).

On trouve aussi parmi les signataires 34 personnalités connues pour leur défense des droits humains dont Kamel Jendoubi, Bochra Belhaj Hmida, Naziha Rjiba (Om Zied), Bassem Trifi, Sihem Bensedrine et Habib Tlili.

Il est à rappeler que le tribunal militaire de première instance de Tunis a émis, le 2 mars, un mandat d’arrêt contre Abderrazak Kilani, membre du comité de défense du député Noureddine Bhiri et ancien bâtonnier.