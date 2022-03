Tunisie : Entrée en service de la centrale solaire photovoltaïque Tozeur 2

Tweet Share Messenger

La centrale solaire photovoltaïque (PV) Tozeur 2, d’une capacité de production de 10 mégawatts, vient de démarrer ses opérations, avec un investissement de 25 millions de dinars tunisiens (MDT).

Cette nouvelle centrale viendra consolider la production de la première centrale Tozeur 1, pour atteindre une capacité totale de 20 mégawatts. Les deux centrales fourniront un tiers des besoins en électricité de ce gouvernorat du sud-ouest tunisien, soit l’équivalent de la consommation d’environ 18 000 familles.

Financées par la Banque allemande de développement, ces centrales ont été réalisées par la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg).

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Neila Gongi Nouira, a déclaré que l’usine fonctionnera à pleine capacité d’ici la fin de 2023, contribuant ainsi à la réduction de la facture de consommation des citoyens et à la création des emplois.

Elle a également évoqué les projets qui seront mis en place dans le cadre des programmes de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) avec des financements allemands pour favoriser la transition énergétique du pays, un sujet qui requiert une certaine urgence, eu égard la forte hausse actuelle des cours de pétrole et de gaz sur le le marché mondial, suite au conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Il s’agit notamment de l’installation de panneaux solaires dans la plupart des installations publiques, telles que les hôpitaux et les mosquées, ainsi que dans le secteur du tourisme, a déclaré la ministre, ajoutant que son ministère travaille à généraliser cette expérience pilote dans d’autres régions, d’autant que ce type de projet favorise le développement du tissu industriel lié aux équipements et matériels solaires et la création d’emplois.

Source : Tap.