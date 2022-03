Tunisie : intensification de la lutte contre l’acarien du palmier dattier

Le ministre de l’Agriculture, Mahmoud Elyes Hamza appelle les agriculteurs à suivre le protocole sanitaire édicté par la recherche scientifique agronomique pour lutter contre l’acarien du palmier dattier dans les oasis du sud tunisien, qui consiste à nettoyer les exploitations puis à répandre dans le temps les insecticides appropriés à cette maladie et surveiller sa propagation.

Lors d’une visite de travail au gouvernorat de Tozeur, M. Hamza a souligné dans une déclaration à l’agence Tap, que près de 70 tonnes de soufre ont été mises à la disposition des agriculteurs concernés, qui doivent être utilisées avant l’apparition de l’insecte, précisant que d’autres traitements seront distribués. dans les gouvernorats producteurs de dattes, avec l’impératif de faire attention à l’apparition de cet insecte avant même sa propagation.

Le ministre a indiqué que l’acarien du palmier dattier a contribué à réduire la qualité des dattes tunisiennes au cours des deux dernières saisons, causant des problèmes au niveau de la commercialisation déjà touchée par les effets dévastateurs de la pandémie de coronavirus.

Selon lui, la visite qu’il a effectuée dans un certain nombre d’oasis de la région et les contacts avec les producteurs et les groupements agricoles lui ont permis d’identifier les difficultés et les pertes que connaît la culture des dattes dans la région tels que la rareté de l’eau d’irrigation, l’augmentation de la salinité de certains forages auxquels s’ajoute le problème de l’endettement croissant de certains groupes hydrauliques et du regroupement des producteurs dans des structures professionnelles.

S’agissant de la commercialisation des produits, le ministre a appelé les agriculteurs à s’organiser au sein de structures et à coordonner leurs efforts avec les industriels et les exportateurs afin de créer une filière complémentaire sous la forme d’un contrat de partenariat garantissant les droits des différents acteurs.

Le ministre de l’Agriculture a pris note de l’état d’avancement d’un certain nombre de projets dans les délégations de Nefta, Tozeur, Deguech et Hezoua, notamment celui d’équipement de cinq puits profonds à Chabbat, Hezoua, Tozeur et Hammet Djerid, dont le coût s’élève à 483.721 dinars.

A Hammet Djerid, le ministre s’est enquis de l’expérience de la région dans le domaine des cultures précoces, à travers une visite d’un certain nombre de sous-bois et de l’état d’avancement du programme de développement des cultures géothermiques qui souffre encore de difficultés notamment la taille limitée des projets sociaux, la salinité de l’eau d’irrigation et le manque de structures agricoles pour encadrer et accompagner l’agriculteur.

Source : Tap.