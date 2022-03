Ukraine : Appel à l’aide d’un Tunisien bloqué dans un village près de la frontière russe

Tweet Share Messenger

Saber Idris est un citoyen tunisien bloqué dans un village situé dans le nord-est de l’Ukraine, près de la frontière russe. La ville la plus proche, Soumy, se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres et elle est encerclée par les troupes russes.

La zone est sans eau et sans électricité et souffre d’un manque d’approvisionnement en produits alimentaires, a déploré le ressortissant tunisien, qui s’exprimait par téléphone dans l’émission Shems Maak sur Shems FM, aujourd’hui, lundi 7 mars 2022, en appelant à l’aide pour être évacué hors du pays et en précisant qu’il est le seul Tunisien dans cette région.

La zone où il se trouve est dans un isolement presque complet et connaît de fréquentes coupures d’eau, d’électricité, d’internet, ainsi qu’un manque de vivres. Et elle vient de tomber sous le contrôle des forces russes, qui sont sur le qui-vive et ne répondent pas aux questions des citoyens.

Saber Idris a appelé les organisations internationales et les autorités tunisiennes à intervenir en urgence pour permettre son évacuation, ainsi que celle de tous les étrangers et les Ukrainiens bloqués dans cette zone frontalière avec la Russie.

I. B.