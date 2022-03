Guerre en Ukraine : Branle-bas de combat dans l’industrie des composants automobiles en Tunisie

Les conséquences négatives attendues de l’invasion russe de Ukraine sur l’industrie automobile européenne bouleversent les représentants de cette industrie en Tunisie, qui tentent de s’organiser pour apporter des solutions rapides aux problèmes qui ne manqueront pas d’apparaître dans les prochaines semaines.

En raison de la guerre en Ukraine qui a considérablement perturbé l’activité des constructeurs et des équipementiers automobiles, une réunion d’urgence a eu lieu vendredi 4 mars 2022 entre plusieurs représentants du secteur automobile en Tunisie; membres de la Tunisian Automotive Association (TAA), représentants du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, et de la Fipa Tunisia. L’objectif était de proposer des actions de support à l’industrie automobile européenne, ainsi qu’un back up temporaire, pour minimiser l’impact de cette crise sur l’approvisionnement et les arrêts de chaînes de production annoncés par de nombreux constructeurs automobiles.

Une cellule de crise a ainsi été créée, afin de pouvoir identifier des bâtiments propices à la mise en place d’unités de production ad hoc et s’assurer du recrutement des ressources humaines, de la facilitation de la logistique des transferts et de la supply chain. Un point de contact unique sera mis en place dans les prochains jours en vue de la mise à disposition de toutes les informations nécessaires.

Un support sera également mis en place pour les industries basées en Tunisie pour les aider sur les diverses problématiques inhérentes à cette crise.

La TAA est une association tunisienne à but non lucratif créée en février 2016 à l’initiative des principaux acteurs de l’industrie des composants automobiles en Tunisie afin de favoriser les échanges, la collaboration et la synergie entre les entreprises du secteur de l’industrie des composants automobiles et d’accompagner les autorités tunisiennes pour développer et promouvoir le secteur. Elle veille à créer un environnement attractif pour le développement de l’industrie automobile en Tunisie.

La TAA organise et participe activement à tous les évènements en Tunisie et à l’étranger afin de promouvoir et soutenir le secteur automobile tunisien et les entreprises qui le composent.