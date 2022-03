Instituto Cervantes Túnez : Table-ronde sur les revendications de genre

Tweet Share Messenger

L’ambassade d’Espagne en Tunisie et l’Instituto Cervantes Túnez organisent une table-ronde entre des associations féministes, des créateurs de contenu, des vidéo-blogueurs et des youtubeurs, de Tunisie et d’Espagne, ayant des revendications de genre.

Afin de mettre en valeur le rôle des femmes comme créatrices de contenu digital, la réunion se concentrera sur l’impact des réseaux sociaux et leur répercussion comme moyen de sensibilisation aux questions de genre dans la société.

La table-ronde, organisée dans le care de la Journée internationale de la femme, se tiendra le jeudi 17 mars 2022, à 17h, à l’Instituto Cervantes Túnez, à Tunis, avec la participation de Shams Radhouani Abdi, professeure agrégée de littérature au ISEAH Kef. consultante en égalité de genre, Marta Luceño Moreno, chercheuse sur les violences de genre et sur les masculinités en Tunisie dans les réseaux sociaux, Karam Aouini, médecin et membre de l’association Mawjoudin de défense des droits des minorités sexuelles en Tunisie, et Essia Jaibi, comédienne et metteure en scène.

La table-ronde peut être suivie en live sur la page Facebook de l’Institut.