Tunisie : La lutte contre les délits économiques s’intensifie

Les premiers résultats de la campagne nationale de lutte contre les délits économiques (monopoles, spéculation, contrebande, etc.) sont éloquents, les services de l’Etat, mis en branle à cette occasion, ont montré une efficacité qui leur faisait défaut. C’est à croire qu’ils étaient, jusque-là, laxistes ou… complices. Espérons que le bâton enfin brandi ne retombera pas de sitôt !

Quelque 3028 tonnes de produits subventionnés et de denrées alimentaires diverses ainsi que plus de 620 tonnes de céréales, légumineuses et produits fourragers ont été saisies les 10 et 11 mars 2022 dans le cadre de la campagne de lutte contre la spéculation et la contrebande, lancée sous l’impulsion du président de la république Kaïs Saïed.

Selon les données publiées sur la page du ministère de l’Intérieur, 17 683 litres d’huile végétale, 10 250 litres de lait, 826 788 œufs, 120 902 boîtes de conserves, 371 707 bouteilles d’eau minérale, boissons gazeuses et jus de fruits, 10 050 litres d’essence et 32 ​110 paquets de cigarettes ont également été saisis ces dernières 24 heures dans des dépôts gérés par des contrebandiers.

Face à l’aggravation des pénuries en produits subventionnés et de base constatée sur le marché et son corollaire, la forte hausse des prix, le président de la république Kaïs Saïed a décidé d’intensifier les campagnes sécuritaires de lutte contre le monopole et la spéculation, d’en arrêter et sanctionner lourdement les responsables. Lors de son entretien, jeudi, avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden, le chef de l’Etat avait annoncé le lancement d’une campagne d’assainissement du pays des spéculateurs et des contrebandiers, soulignant la ferme détermination de l’Etat à durcir et à appliquer la loi à tous, sans distinction aucune.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que ses services ont lancé, dès jeudi, et en coordination avec le ministère du Commerce, plusieurs campagnes de contrôle simultanées menées par la police et la Garde nationale sur l’ensemble du territoire, y compris dans les meuneries, les entrepôts déclarés et illégaux et les transporteurs de marchandises sur les routes.

Les résultats n’ont pas tardé et les services de l’Etat ont montré une efficacité qui leur faisait jusque-là défaut. Honni soit qui mal y pense.

I. B. (avec Tap).