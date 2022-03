Tunisie : Près de 8 tonnes d’olives et variantes avariés saisies à Béja (Photos)

Une opération menée à Béja par la police municipale, les unités de contrôle économique et sanitaires et la police nationale a permis la saisie, ce lundi 14 mars 2022, de près de 8 tonnes d’olives et variantes impropres à la consommation.

Une descente a été effectué dans un entrepôt illégal situé à El-Mzara, où étaient stockés olives et variantes, dans des conditions d’hygiène déplorables, indique le Syndicat régional des forces de sécurité intérieure de Béja, tout en affirmant que les produits représentent un réel danger pour la santé du consommateur.















La même source a ajouté que le propriétaire de cet entrepôt a stocké la marchandise, en vue de la revendre pour le mois de ramadan, ajoutant que l’entrepôt a été fermé et que son propriétaire a été convoqué par la justice.

